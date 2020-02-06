Дмитрий Асанов и Алла Стародуб обеспечили себе минимум бронзу турнира по боксу в Венгрии

6 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Дмитрий Асанов (весовая категория 63 кг) и Алла Стародуб (60 кг) обеспечили себе минимум бронзовые медали престижного международного турнира по боксу "Мемориал Иштвана Бочкаи", который проходит в венгерском Дебрецене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Дмитрий Асанов в первой схватке одержал викторию единогласным решением судей над казахом Санатали Тольтаевым. Также молодечненский боксер успешно одолел в следующем круге соревнований Трежера Морени из Ботсваны.

Алла Стародуб уверенно победила венгерскую спортсменку Кингу Мезовари в стартовом поединке. А в четвертьфинальном бою оказалась сильнее представительницы Венгрии Каты Прибожски.

Полуфинальные поединки белорусы проведут сегодня.

В 64-м международном турнире "Мемориал Иштвана Бочкаи" принимают участие около 275 боксеров из 33 стран.

Завершатся соревнования 7 февраля. Эти состязания для белорусских спортсменов - этап подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-