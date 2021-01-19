Дмитрий Басков: жаль, что ИИХФ стала жертвой политических игр вокруг Беларуси

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков прокомментировал решение IIHF об отмене минской части чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

"Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами. Вы предатели!" - отметил Дмитрий Басков. - "Вы забрали чемпионат мира в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране. Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси".

По словам Дмитрия Баскова, в стране была проделана большая работа: сначала по подготовке заявки на проведение чемпионата мира по хоккею, а после - непосредственно по организации турнира. "Мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014-м", - констатировал он.

Кроме того, проведение чемпионата в Минске могло бы дать толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры. "Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но "политическая гибкость" международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций", - сказал глава ФХБ.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году.

ЧМ-2021 решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, сказано в заявлении IIHF. В федерации отметили, что совет IIHF рассмотрит статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучит возможность провести первенство только в этой стране.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Организаторы чемпионата из Беларуси получат компенсации из-за лишения права провести первенство. Это предусмотрено контрактом с IIHF. Точная сумма компенсаций пока не определена.-0-