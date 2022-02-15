Дмитрий Лазовский: мы были настроены на очень высокий результат

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский поделился ощущениями после олимпийской эстафеты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Если оценивать мое выступление отдельно, то в физическом и психологическом плане я был в хороших кондициях, что и показал на своем этапе. Думаю, тактически справился по ходу дистанции, да и на рубеже практически идеально получилось, - отметил биатлонист. - Если говорить о команде в целом, то мы были настроены на очень высокие места, но случилось как случилось. Восьмое место - тоже результат, надо продолжать работать дальше".-0-

Максим Воробей

Фото Андрея Покумейко