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31 августа 2019, 10:30

Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко

Дмитрий Турсунов и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
Дмитрий Турсунов и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Дмитрий Турсунов в инстаграме объявил, что отныне не является личным тренером первой ракетки Беларуси Арины Соболенко.

"Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года – самый веселый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашел себя и свое предназначение. Знаю, что иногда было трудно, но все равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал все возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше.

Всего лучшего на пути дальше, Тигр", – написал Турсунов.

Во время сотрудничества с Турсуновым Соболенко выиграла первые три титула в своей карьере (Нью-Хейвен, Ухань и Шэньчжэнь) и дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.

"Спасибо за все и всего наилучшего в будущем!" — написала Соболенко в инстаграме.

Напомним, на проходяшем в эти дни Открытом чемпионате США по теннису Арина Соболенко в первом раунде одолела соотечественницу Викторию Азаренко - 3:6, 6:3, 6:4, а затем уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой - 3:6, 6:7 (3:7).

Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в первом круге открытого чемпионата США по теннисуАрина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в первом круге открытого чемпионата США по теннису
В первом сете игры между двумя ведущими белорусскими теннисистками успех был на стороне более опытной Виктории Азаренко - 6:3.

Арина Соболенко проиграла Юлии Путинцевой во втором круге US OpenАрина Соболенко проиграла Юлии Путинцевой во втором круге US Open
В поединке 1/32 финала Соболенко встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (39) и уступила в двух сетах - 3:6, 6:7 (3:7).

В первом круге парного разряда US Open Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван - 6:3, 6:4.-0-

Соболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US OpenСоболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US Open
Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван - 6:3, 6:4. Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон - 6:0, 6:4.

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Соболенко теннис тренер
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