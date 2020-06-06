"Днепр" и "Спутник" вышли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Во время матча "Бумпром" - "Днепр". Фото ФК "Днепр"
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сезона - 2020/2021 сегодня проходят матчи второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Могилевский "Днепр", являющийся одним из лидеров группы В второй лиги чемпионата Беларуси, разгромил в Гомеле местный "Бумпром" со счетом 6:0.
Представитель первой лиги речицкий "Спутник" уверенно переиграл в гостях футболистов "Осиповичей", выступающих во второй лиге - 3:1.
Еще 13 встреч второго раунда кубкового турнира завершатся позже.
Жеребьевка пар 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня. На этой стадии в борьбу за Кубок вступят представители высшей лиги чемпионата Беларуси.-0-