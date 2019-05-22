Домрачева: фотовыставка БЕЛТА и НОК - о личностях, вдохновляющих новые поколения на рекорды

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная фотовыставка Белорусского телеграфного агентства и Национального олимпийского комитета "Беларусь олимпийская: яркие страницы", которая открылась сегодня в Минске, рассказывает о личностям, которые вдохновляют новые поколения на рекорды. Такое мнение высказала журналистам четырехтактная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Столь масштабное мероприятие - хороший повод встретиться знаменитым атлетам, которые давно не видели друг друга в таком составе, а также познакомить зрителей с нашей олимпийской историей, рассказать о своих победах, популяризировать спорт. Выставка отражает значимые моменты олимпийской истории Беларуси. Ведь все наши достижения идут корнями в прошлое, к тем личностям, которые вдохновляют новые поколения на рекорды. Спорт актуален во все времена и является неотъемлемой частью жизни многих людей", - сказала Дарья Домрачева. Она добавила, что и сейчас, после завершения карьеры биатлонистки, поддерживает форму и пробует себя в других видах спорта, чтобы узнать что-то новое.

Дарья Домрачева также высказала слова поддержки белорусским атлетам перед II Европейскими играми и подчеркнула, что для многих из них предстоящий спортивный форум в Минске станет ответственным экзаменом перед Олимпиадой в Токио.

Председатель Белорусской федерации борьбы, олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе Камандар Маджидов отметил важность спортивной выставки. "Раньше болельщики лучше знали своих чемпионов, а в современном мире информации много, но победителей международных соревнований и Олимпиад не всегда узнают на улицах. Такие встречи помогают молодому поколению познакомиться со своей спортивной историей", - сказал он. По мнению Камандара Маджидова, II Европейские игры поспособствуют развитию и популяризации спорта, в частности, борьбы.

Согласна с главой БФБ и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике Любовь Черкашина. II Европейские игры - большое и ответственное мероприятие, которое доверили провести Беларуси, наши грации на домашнем чемпионате выступят на достойном уровне, уверена она.

В экспозиции "Беларусь олимпийская: яркие страницы" - фотографии белорусских спортсменов, которые становились чемпионами Олимпийских игр в советское время, а также чемпионов и призеров Олимпиад современного периода. Всего представлено 188 фоторабот, 138 из которых сделаны корреспондентами БЕЛТА. Одно из знаковых фото БЕЛТА - 1972 года, на котором запечатлены олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Антонина Кошель, Тамара Лазакович, Ольга Корбут.

Также посетители выставки могут увидеть золотой олимпийский забег Юлии Нестеренко в Афинах, победу Максима Мирного и Виктории Азаренко в Лондоне, триумф Дарьи Домрачевой в Сочи и женского биатлонного квартета в Пхенчхане-2018. Есть снимок Александра Медведя на минском стадионе "Динамо" с факелом Олимпиады 1980 года. Отражены на фото акробатические трюки Ольги Корбут и Нелли Ким, успехи гимнасток-художниц в индивидуальном и командном первенствах, медальные заплывы Александры Герасимени и Сергея Коплякова, золотые прыжки фристайлистов и заплывы гребцов.-0-