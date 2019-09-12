Домрачева и Бьорндален будут тренировать китайских биатлонистов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и готовы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом с китайскими атлетами", - отметил восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии.

"Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют хорошие перспективы", - сказала четырехкратная олимпийская чемпионка.

Дарья Домрачева будет готовить женскую команду, а Уле-Эйнар Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая.-0-