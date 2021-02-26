Донецкий "Шахтер" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" поспорят за выход в четвертьфинал с итальянской "Ромой". Еще один украинский клуб киевское "Динамо" дважды встретится с испанским "Вильярреалом".

Составы остальных пар 1/8 финала ЛЕ:

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия),

"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция),

"Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия),

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария),

"Славия" (Прага, Чехия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия),

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия).

Первые поединки за выход в четвертьфинал Лиги Европы состоятся 11 марта, ответные - 18 марта. Решающий поединок намечено провести 26 мая в Гданьске. В прошлом розыгрыше испанская "Севилья" в шестой раз выиграла второй по значимости континентальный клубный турнир, победив в финале итальянский "Интер" из Милана со счетом 3:2.-0-