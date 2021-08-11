Донецкий "Шахтер" вышел в плей-офф, московский "Спартак" вылетел из футбольной Лиги чемпионов

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных поединков 3-го квалификационного раунда определились все участники плей-офф за выход в групповой этап футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вице-чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" обыграли в Киеве бельгийский "Генк" со счетом 2:1. С таким же результатом украинская команда выиграла на прошлой неделе в гостях у бельгийского клуба. В борьбе за попадание в групповой раунд чемпионской Лиги "Шахтер" дважды встретится с футболистами "Монако ", переигравшими чешскую "Спарту" из Праги - 3:1 (дома) и 2:0 (в гостях).
Московский "Спартак" не сумел взять реванш за домашнее поражение от португальской "Бенфики" - 0:2, уступив с таким же счетом в Лиссабоне. Следующим соперником португальского клуба будет нидерландский ПСВ из Эйндховена, который дважды обыграл датский "Мидтьюлланн" из Хернинга - 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях).
Болгарский "Лудогорец", который выбил из ЛЧ чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер" одолел по сумме двух встреч греческий "Олимпиакос". На прошлой неделе их встреча в Пирее завершилась вничью - 1:1, потом игра в Разграде также завершилась вничью - 2:2, после чего в серии послематчевых пенальти успеха добились чемпионы Болгарии - 4:2. В плей-офф "Лудогорец" встретится со шведским "Мальме", который дважды с одинаковым результатом 2:1 победил шотландский "Глазго Рейнджерс".
Футболисты молдавского "Шерифа" из Тирасполя пробились в раунд плей-офф, одолев по сумме двух поединков сербскую "Црвену звезду" из Белграда - 1:1 (в гостях) и 1:0 (дома). Теперь чемпионы Молдовы встретятся с хорватским "Динамо" из Загреба, которое оказалось сильнее польской "Легии" из Варшавы - 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях).
Еще две пары участников решающего этапа за выход в групповую стадию Лиги чемпионов выглядят так: "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Первые встречи плей-офф пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.
Без участия в квалификации в групповом раунде главного континентального турнира сыграют испанские "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья", "Вильяреал", английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" (Лондон), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург", итальянские "Интер" (Милан), "Милан", "Аталанта" (Бергамо), "Ювентус" (Турин), французские "Лилль", "Пари Сен-Жермен", португальские "Спортинг" (Лиссабон), "Порту", российский "Зенит" (Санкт-Петербург), бельгийский "Брюгге", украинское "Динамо" (Киев), нидерландский "Аякс" (Амстердам) и турецкий "Бешикташ" (Стамбул). Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа в Стамбуле. Решающий поединок этого сезона состоится 22 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.-0-