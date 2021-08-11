Донецкий "Шахтер" вышел в плей-офф, московский "Спартак" вылетел из футбольной Лиги чемпионов

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных поединков 3-го квалификационного раунда определились все участники плей-офф за выход в групповой этап футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" обыграли в Киеве бельгийский "Генк" со счетом 2:1. С таким же результатом украинская команда выиграла на прошлой неделе в гостях у бельгийского клуба. В борьбе за попадание в групповой раунд чемпионской Лиги "Шахтер" дважды встретится с футболистами "Монако ", переигравшими чешскую "Спарту" из Праги - 3:1 (дома) и 2:0 (в гостях).

Московский "Спартак" не сумел взять реванш за домашнее поражение от португальской "Бенфики" - 0:2, уступив с таким же счетом в Лиссабоне. Следующим соперником португальского клуба будет нидерландский ПСВ из Эйндховена, который дважды обыграл датский "Мидтьюлланн" из Хернинга - 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях).

Болгарский "Лудогорец", который выбил из ЛЧ чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер" одолел по сумме двух встреч греческий "Олимпиакос". На прошлой неделе их встреча в Пирее завершилась вничью - 1:1, потом игра в Разграде также завершилась вничью - 2:2, после чего в серии послематчевых пенальти успеха добились чемпионы Болгарии - 4:2. В плей-офф "Лудогорец" встретится со шведским "Мальме", который дважды с одинаковым результатом 2:1 победил шотландский "Глазго Рейнджерс".

Футболисты молдавского "Шерифа" из Тирасполя пробились в раунд плей-офф, одолев по сумме двух поединков сербскую "Црвену звезду" из Белграда - 1:1 (в гостях) и 1:0 (дома). Теперь чемпионы Молдовы встретятся с хорватским "Динамо" из Загреба, которое оказалось сильнее польской "Легии" из Варшавы - 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях).

Еще две пары участников решающего этапа за выход в групповую стадию Лиги чемпионов выглядят так: "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Первые встречи плей-офф пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.

Без участия в квалификации в групповом раунде главного континентального турнира сыграют испанские ﻿"Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья", "Вильяреал", английские ﻿"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" (Лондон), немецкие "Бавария" (Мюнхен), ﻿"Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург", итальянские "Интер" (Милан), "Милан", "Аталанта" (Бергамо), "Ювентус" (Турин), французские "Лилль", "Пари Сен-Жермен", португальские "Спортинг" (Лиссабон), "Порту", российский "Зенит" (Санкт-Петербург), бельгийский "Брюгге", украинское "Динамо" (Киев), нидерландский "Аякс" (Амстердам) и турецкий "Бешикташ" (Стамбул). Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа в Стамбуле. Решающий поединок этого сезона состоится 22 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.-0-