"Дорожник", "Борисов-900" и "Минск" вышли в 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу определились семь из восьми участников четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В серии 1/8 финала минский "Дорожник" дважды уверенно переиграл гродненский клуб "УВД-Динамо" - 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях). В четвертьфинале подопечные Валерия Досько будут соперничать с действующим чемпионом страны оршанским "Витэном". В матчах регулярного сезона оршанцы победили во всех 22 проведенных поединках. Спортсмены "Минска" оказались сильнее светлогорского ЦКК - 5:2 (в гостях) и 3:2 (дома). В борьбе за выход в полуфинале минчане встретятся с земляками из "Столицы". "Борисов-900" дважды победил минскую команду "Охрана-Динамо" - 4:2 (дома) и 3:2 (в гостях). В полуфинале соперником борисовчан будет гомельский ВРЗ.

Последний участник четвертьфинальной стадии определится 14 мая в Минске после третьей встречи "Динамо-БНТУ" и "Лиды". В первом матче 1/8 финала минчане разгромили соперников у себя дома с результатом 10:2, а на выезде уступили с "сухим" счетом 0:5. Победителя этой пары в четвертьфинале ждут встречи с гомельским БЧ.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-