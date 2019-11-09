Два белорусских пловца вышли в финал этапа КМ в Дохе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Евгений Цуркин и Никита Цмыг вышли в финал седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит с 7 по 9 ноября в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Цмыг на дистанции 100 м на спине стал вторым в предварительных заплывах (55,65 сек.), уступив спортсмену из США Майклу Андреу - 55,54 сек. Третий результат показал японец Кейта Сунама (55,72 сек.).

Евгений Цуркин на дистанции 50 м баттерфляем показал в квалификационных заплывах восьмой результат - 24,29 сек. Лучшим стал атлет из США Майкл Андреу (23,53 сек). Второе время установил финн Рику Пойтакиви (23,70 сек.). Замкнул тройку лидеров венгр Себастьян Сабо (23,84 сек.).

В финал престижных соревнований выходят восемь сильнейших атлетов по результатам квалификации.

Ранее на турнире белорус Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и включает семь этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата учитываются при подсчете рейтинговых очков. В текущем году все соревнования турнира проходили в 50-метровом бассейне и вошли в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио.-0-