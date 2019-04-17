Два национальных рекорда установлено в первый день чемпионата Беларуси по плаванию

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два рекорда страны установлено в первый день открытого чемпионата Беларуси по плаванию, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В квалификационном заплыве на 50 м брассом Алина Змушко установила национальный рекорд - 30,61 сек., выполнив отборочный норматив на чемпионат мира-2019. В финале Алине не удалось превзойти свое достижение, но она первая коснулась бортика бассейна с результатом 30,75 сек.
Второй рекорд принадлежит брестской пловчихе Анастасии Шкурдай, завоевавшей золото на дистанции 100 м на спине. Она преодолела стометровку за 1 мин. 0,59 сек., также выполнив норматив отбора на чемпионат мира.
Среди мужчин лучшими результатами отметились Илья Шиманович на дистанции 100 м брассом (58,58 сек.), Евгений Цуркин, проплывший 100 м баттерфляем за 51,97 сек, Никита Цмыг, преодолевший 50 м на спине за 24,92 сек.
Участие в соревнованиях принимают около 300 атлетов. Для белорусских спортсменов этот старт является отборочным на чемпионат мира в Кванджу (Республика Корея), Всемирную универсиаду в Неаполе (Италия) и Олимпийские игры в Токио (Япония).
Завершится чемпионат Беларуси 20 апреля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3708 BYN
|2.365 BYN
|2.37 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.092 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2774 BYN
|3.274 BYN
|3.28 BYN