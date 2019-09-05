Две белорусские легкоатлетки выступят на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские легкоатлетки выступят в финальном этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 6 сентября в Брюсселе (Бельгия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

За награды состязаний в прыжках в высоту поборется белоруска Карина Демидик (Таранда). В финальную часть соревнований квалифицировались 12 легкоатлеток, набравших наибольшее количество очков на предыдущих этапах. Конкуренцию белорусской спортсменке составят многократные победители и призеры мировых и континентальных форумов.

В забеге на дистанции 100 м с барьерами примет участие Эльвира Герман. Белоруска будет стартовать по центральной пятой дорожке в компании сильнейших соперниц.

IAAF Diamond League - это престижные соревнования по легкой атлетике самого высокого мирового уровня. Ежегодно серия этапов завершается финальными этапами, первый из которых прошел неделей ранее в швейцарском Цюрихе, а второй стартует 6 сентября в бельгийском Брюсселе.-0-