Две белорусские волейболистки входят в топ-10 самых результативных игроков российской суперлиги

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки Анастасия Гарелик и Вера Костючик входят в десятку самых результативных игроков российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нападающая екатеринбургской "Уралочки", воспитанница минской школы волейбола, Анастасия Гарелик после восьми туров текущего сезона занимает пятое место с 128 набранными очками. Доигровщик саратовского "Протона" 18-летняя брестчанка Вера Костючик расположилась в этом списке на восьмой позиции - 117 баллов. В десятке лучших и украинская легионерка "Минчанки" Богдана Анисова, в активе которой также 177 очков и седьмое место. Самым результативным игроком чемпионата России по волейболу среди женских команд является кубинка Ана Клегер - 180 точных атак.

В женской суперлиге лидирует дебютант турнира калининградский "Локомотив" (21 очко). Эта российская команда 9 января сыграет в гостях против "Минчанки", которая с восемью очками занимает десятое место.-0-