Две золотые медали завоевали белорусские атлеты на ЧМ по спочану в Токио

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две золотые награды завоевали белорусские спортсмены на 43-м чемпионате мира по спочану в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации этого вида спорта.

Наиболее весомого результата добились Антон Красовский из Витебска (вид оружия тёкен фри) и Софья Дубчинская (татэ текен), которые стали победителями. Серебряная медаль в активе Никиты Сословского, а бронза у Кирилла Стрельцова в разделе кодачи.

Софья Дубчинская

В командных соревнованиях белоруски Софья Дубчинская, Мария Татаринова (обе - Витебск), Виктория Шамович (Глубокое) заняли второе место. В командных состязаниях среди мужчин Валентин Храповицкий и Антон Красовский (оба - Витебск), Никита Сословский (Минск) стали третьими. Всего в копилке белорусской команды десять медалей.

Во время церемонии открытия мирового форума основатель спочана и председатель международной ассоциации Тэцундо Танабе высоко оценил деятельность белорусской федерации, отметил особенный стиль в технике и тактике белорусов и наградил председателя БФС Андрея Калистова медалью за весомый вклад в развитие данного вида спорта.

На конгрессе Международной ассоциации спочана, который состоялся в ходе чемпионата мира, команды из европейских стран подтвердили свое участие в XI Чемпионате Европы по спочану, который пройдет 4-5 мая в Минске. Европейское первенство предложено провести открытым, так как принять участие в турнире изъявили желание атлеты из Египта, Израиля и Ирана. Консул посольства Беларуси в Японии Тимур Волошин отметил, что Беларусь всегда рада гостям и пригласил всех посетить страну во время II Европейских игр.

"Результат на чемпионате мира (четвертое место в командном рейтинге) вполне устраивает нас. Спочан в мире развивается более чем в 70 странах. Многие теперь знают, что есть такая страна Беларусь - страна чемпионов. Нам поступают предложения провести совместные тренировочные сборы в Беларуси. Совместно с официальным партнером Белорусской федерации спочана фабрикой игрушек "Полесье" многое уже сделано и предстоит еще осуществить. Логотип партнера на кимоно белорусских спортсменов уже узнаваем, японцы с уважением относятся к тем, кто поддерживает развитие массового детского и семейного спорта", - отметил председатель Белорусской федерации спочана Андрей Калистов.

В 43-м чемпионате мира по спочану прияли участие более 1 тыс. атлетов из 29 стран. Беларусь представляли десять спортсменов из Витебска, Глубокого и Минска.-0-