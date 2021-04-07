Двое белорусских судей обслужат матчи ЧМ-2021 по хоккею в Риге

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи чемпионата мира по хоккею в Риге, который пройдет с 21 мая по 6 июня, обслужат двое белорусских судей. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Беларусь на планетарном форуме будут представлять главный судья Максим Сидоренко и лайнсмен Дмитрий Голяк. Всего на турнире будут работать 18 главных судей и 18 линейных. Все арбитры будут разделены на шесть групп по шесть человек (трое главных и трое линейных). В этих группах они будут работать на матчах и тренироваться.

"Такой подход связан с особыми обстоятельствами из-за COVID-19. Мы считаем, что это может повысить уровень судейства благодаря лучшей координации между арбитрами и единой линией судейства", - отметил председатель судейского комитета ИИХФ и член совета ИИХФ Сергей Гончаров.-0-