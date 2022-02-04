Дзержинский "Арсенал" пока не получил лицензию на участие в чемпионате Беларуси по футболу

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по клубному лицензированию ассоциации "Белорусская федерация футбола" рассмотрел заявки клубов высшей лиги для участия в чемпионате Беларуси 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам рассмотрения принято решение о выдаче лицензий 15 командам: "Шахтер" (Солигорск), БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск), "Гомель", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Неман" (Гродно), "Витебск", "Ислочь" (Минский район), "Славия" (Мозырь), "Слуцк", "Динамо" (Брест), "Минск", "Энергетик-БГУ" (Минск), "Рух" (Брест), "Белшина" (Бобруйск).

Дзержинскому "Арсеналу", который впервые пробился в элитный дивизион белорусского футбола, было отказано в получении лицензии в связи с невыполнением отдельных спортивных и кадровых критериев. Клуб имеет право обжаловать решение комитета в течение трех рабочих дней, обратившись в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ.-0-