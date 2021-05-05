Дзержинский "Арсенал" потерял первые очки в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского "Арсенала" потеряли первые очки в матчах первой лиги чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня после трех викторий подряд "Арсенал" сыграл вничью в выездном поединке с футболистами "Лиды" - 1:1. Гости вышли вперед на 76-й минуте игры после удара Валерия Карицкого, но не удержали победу, пропустив мяч от Владислава Мызгина на 90-й минуте встречи.

Еще два фаворита сегодня добились побед в домашних поединках 4-го тура. Минские "Крумкачы" на поле СОК "Олимпийский" переиграли аутсайдера турнира "Барановичи" со счетом 4:3, а в Бобруйске местная "Белшина" была сильнее "Слонима-2017" - 3:1.

После четырех туров "Арсенал" и "Крумкачы" имеют по 10 очков, в активе "Белшины" 7 зачетных баллов. Внизу турнирной таблицы "Барановичи", потерпевшие поражения во всех четырех проведенных встречах.

Остальные матчи этого тура состоятся завтра: "Волна" (Пинск) - "Локомотив" (Гомель), "Нафтан" (Новополоцк) - "Днепр" (Могилев), "Орша" - "Шахтер" (Петриков).-0-