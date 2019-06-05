Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джанни Инфантино переизбран на новый четырехлетний срок Международной федерации футбола (ФИФА) на 69-м конгрессе в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед началом голосования принято решение отказаться от традиционных бумажных бюллетеней и выразить доверие швейцарцу аплодисментами.
Джанни Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, вынужденного подать в отставку из-за крупного коррупционного скандала.-0-
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