24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем сезоне "Джиро д'Италия" стартует 3 октября на Сицилии. Такая информация содержится на официальном сайте одного из трех этапов Гранд-тура, сообщает БЕЛТА.

На дорогах острова пройдут четыре гонки, прежде чем спортсмены переедут на континент. Продлятся соревнования до 25 октября.

Изначально планировалось провести "Джиро" с 9 по 31 марта. Кроме того, организаторы хотели устроить часть гонок в Венгрии. Однако из-за пандемии коронавируса многодневка была отложена до осени. Отказались и от идеи 16-й раз в истории состязаний начать их за пределами Италии.

"Джиро д'Италия" - одна из трех крупнейших многодневных велогонок, наряду с "Тур де Франс" и испанской "Вуэльтой". Рекордсменами по количеству побед являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс, выигрывавшие ее по пять раз. Белорус Василий Кириенко побеждал на трех этапах престижных состязаний, в 2008, 2011 и 2015 годах.-0-