Джокович стал первым финалистом мужского одиночного разряда Australian Open

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серб Новак Джокович первым вышел в финал мужского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале восьмикратный триумфатор Australian Open, лидер мирового рейтинга победил российского теннисиста Аслана Карацева, у которого 114-я позиция в рейтинга АТР - 6:3, 6:4, 6:2. Завтра во втором полуфинале еще один россиянин Даниил Медведев (4-й номер мирового рейтинга) сыграет с греком Стефаносом Циципасом (6).

Ранее определились финалистки в женском одиночном разряде. В первом полуфинальном матче третья ракетка мира японка Наоми Осака переиграла в двух партиях семикратную победительницу австралийского первенства американку Серену Уильямс, занимающую 11-е место в рейтинге WTA, - 6:3, 6:4. В решающем поединке соперницей японки будет Дженнифер Брэди (24), которая в полуфинале одолела чешскую теннисистку Каролину Мухову (27) - 6:4, 3:6, 6:4. Наоми Осака во второй раз сыграет в финале чемпионата Австралии, который она выиграла в 2019 году, кроме того, у нее еще два титула открытых чемпионатов США (2018, 2020). Ее соперница впервые пробилась в финал состязаний серии "Большого шлема".

Завтра в финальном матче женского парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова. Белорусско-бельгийский тандем является победителем четырех турниров под эгидой WTA, в том числе одного из серии "Большого шлема" - US Open 2019 года.

Открытый чемпионат Австралии проводится в 109-й раз. В прошлом году победительницей женского турнира впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал Новак Джокович. Общий призовой фонд Australian Open - 2021, который завершится 21 февраля, составляет $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,1 млн.-0-