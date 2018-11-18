Дзюдоистка Марина Слуцкая победила на Гран-при в Гааге

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по дзюдо Марина Слуцкая одержала уверенную победу на Гран-при в Гааге (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории свыше 78 кг белоруска была сильнее Мерел Баркман из Нидерландов, француженки Валентин Маршанд. В полуфинале Марина Слуцкая была сильнее украинки Елизаветы Калининой. В финале она в упорной борьбе справилась с Ванессой Мбала Атанганой из Камеруна, получив оценку "иппон".
В текущем сезоне Марина Слуцкая победила на турнире в Абу-Даби и занимала призовые места в Будапеште и Ташкенте.
Серебряную награду в категории до 100 кг в Гааге завоевал и белорус Никита Свирид, который уверенно дошел до финала. В 1/2-й стадии плей-офф он был сильнее Леонардо Гонсалвеша из Бразилии, а в решающем поединке за первое место уступил израильтянину Петеру Пальчику.-0-
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