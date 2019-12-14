Дзюдоистка Марина Слуцкая стала третьей на турнире World Masters в Китае

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Марина Слуцкая (весовая категория свыше 78 кг) заняла третье место на международном рейтинговом турнире по дзюдо World Masters, который завершился в Циндао (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер национальной сборной Беларуси по дзюдо и чемпионка II Европейских игр провела пять схваток. В поединке за бронзовую награду Марина Слуцкая оказалась сильнее китайской спортсменки. На высшую ступень пьедестала почета поднялась нидерландка Тесси Савелкоулс. Серебряная награда досталась представительнице Азербайджана Ирине Киндзерской. Также бронзовая медаль на счету дзюдоистки из Республики Корея Хаюн Ким.

Ранее белорусы Дмитрий Шершань (66 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэль Мукете (100 кг) и Александр Ваховяк (свыше 100 кг) выбыли из соревнований за медали.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты, которые входят в топ-36 рейтинга мирового дзюдо. Всего за награды турнира боролись около 480 спортсменов из 71 страны мира.-0-

Фото Международной федерации дзюдо