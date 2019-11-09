Егор Герасимов не прошел в финал теннисного турнира в Братиславе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (100-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в финал турнира серии "Челленджер" в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/2 финала белорус на равных сражался с австрийским теннисистом Деннисом Новаком (126), но все же уступил в двух сетах - 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 20 минут. До этого поражения Егор Герасимов обыграл словака Филипа Хорански (173) - 6:3, 7:5, итальянца Сальваторе Карузо (97) - 6:3, 6:4 и белоруса Илью Ивашко (143) - 7:5, 3:6, 6:4.

Завтра в решающем поединке в словацкой столице Денис Новак встретится с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром (103), который в полуфинале переиграл чеха Зденека Колара (258) - 7:6 (7:4), 6:3.-0-