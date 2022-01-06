Егор Герасимов пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/4 финала турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус, занимающий 113-е место в рейтинге АТР, одолел в трехсетовом поединке итальянца Джанлуку Магера (62-й номер мирового рейтинга) - 6:1, 3:6, 6:3. В 1/16 финала Егор Герасимов победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича (40) - 6:3, 6:4.

В основную сетку этих соревнований белорусский теннисист попал, успешно пройдя два квалификационных раунда. Он выиграл у австралийца Генри Ламчинниа - 6:0, 6:1 и представителя Молдовы Раду Албота - 6:3, 0:6, 6:2.-0-