Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира во французском Монпелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале одиночного разряда Егор Герасимов обыграл испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокину (56) - 4:6, 6:4, 7:5. Завтра в полуфинале белорус встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (15). В первом раунде Егор Герасимов победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) - 7:6 (10:8), 6:1, а затем обыграл словенца Аляжа Бедене (60) - 6:4, 7:6 (7:4).

Также сегодня белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в финал парного разряда, победив в полуфинале американский дуэт Натаниэль Ламмонс / Джексон Уитроу - 7:6 (10:8), 6:4. В решающем матче они сыграют с финско-французским тандемом Хенри Континен / Эдуар Роже-Васслен. В первом круге Василевский и Эрлих взяли верх над индийско-словацкой парой Дивидж Шаран / Игорь Зеленай - 7:5, 6:3, а в четвертьфинале одолели нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон - 6:4, 4:6, 10:7.

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.-0-