Егор Казаринов занял 13-е место на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Егор Казаринов занял 13-е место на этапе Кубка IBU, который проходит с 28 ноября по 1 декабря в норвежском Шушене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Егор Казаринов отстал от лидера гонки на 1 мин. 16,5 сек. Лучший результат показал норвежский биатлонист Фредрик Гьесбакк, который преодолел дистанцию в 10 км за 23 мин. 1,3 сек. На второй позиции разместился его партнер по команде Синдре Петтерсен (отставание 20,9 сек.). Замкнул тройку сильнейших немец Лукас Фратцшер (отставание 28,1 сек.).

Остальные представители белорусской команды Дмитрий Лазовский, Виктор Кривко и Максим Воробей заняли в итоговом протоколе 14-е, 21-е и 28-е позиции соответственно.

Первый этап Кубка IBU в Шушене продолжится сегодня женской спринтерской гонкой.-0-