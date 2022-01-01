Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" одолеть "Эдмонтон" в чемпионате НХЛ

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Егор Шарангович отличился во втором подряд матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре с "Эдмонтоном" белорус поразил ворота гостей на 60-й минуте, переведя поединок в овертайм. На исходе третьей минуты дополнительного времени его партнер по второй пятерке Джек Хьюз забросил победную шайбу - 6:5 в пользу "дьяволов". В этой встрече Егор Шарангович провел на льду почти 17 минут, семь раз бросал по воротам соперников и получил две минуты штрафного времени при коэффициенте полезности "-1". Всего в нынешнем сезоне 23-летний белорусский форвард сыграл в 29 матчах, в которых шесть раз поражал ворота соперников и семь раз отдавал партнерам голевые передачи. После 32 проведенных встреч "Нью-Джерси" имеет в своем активе 29 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.

Еще один представитель Беларуси в сильнейшей хоккейной лиге мира 20-летний Алексей Протас из "Вашингтона" принял участие в победном выездном поединке с "Детройтом" - 3:1. Белорусский форвард провел на площадке 11 минут, нанеся один бросок при коэффициенте полезности "0". В 22 матчах этого сезона Алексей Протас набрал 6 бомбардирских баллов (2 гола и 4 результативные передачи). Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" имеют 47 очков в 33 поединках и вместе с "Тампой" возглавляют таблицу Восточной конференции. Лидер атак "Вашингтона" российский нападающий Александр Овечкин, дважды поразив ворота "Детройта", набрал 50 очков (24+26) и находится на третьей позиции в бомбардирской гонке регулярного сезона. Впереди форварды "Эдмонтона" - канадец Коннор Макдэвид - 52 (19+33) и немец Леон Драйзайтль - 51 (24+27).-0-