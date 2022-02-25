Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нью-Джерси" Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом матче "дьяволов" против "Питтсбурга" белорус отличился в середине стартовой трети, сделав счет 3:0 в пользу своей команды. "Нью-Джерси" в итоге одержал крупную победу - 6:1. Всего Егор провел на льду более 14 минут, нанес 2 броска и заработал показатель полезности +1.

В 45 матчах сезона Шарангович набрал 25 результативных баллов (11+14). "Девилс" с 41 очком идут на седьмом месте в Столичном дивизионе НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 23 балла.-0-