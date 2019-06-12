Егор Силич из Витебска стал чемпионом Европы по шахматам среди школьников

Чемпионат Европы по шахматам среди школьников прошел в городе Мамая (Румыния). В группе юношей до 13 лет, в которой состязалось 43 участника из 10 стран, Егор Силич стал победителем. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных.

Егора Силича сейчас тренирует Андрей Ковалев, также он является воспитанником Михаила Полуэктова и Александра Сарбая. В этом году Егор стал чемпионом Беларуси среди юношей до 16 лет и победителем первенства мира среди школьников до 13 лет. В августе в Братиславе (Словакия) он представит Беларусь на чемпионате Европы по шахматам среди юношей.-0-