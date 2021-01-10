Экипаж белоруса Алексея Вишневского занял 4-е место на 7 этапе "Дакара-2021"

10 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Экипаж белоруса Алексея Вишневского из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял 4-е место на 7-м этапе "Дакара-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы преодолели 737 км за 4 часа 56 мин. 21 сек. Это на 10 мин. 28 сек. больше, чем у победителя этапа россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-Мастер". Его итоговое время - 4 часа 45 мин. 52 сек. Остальные два места на подиуме по итогам гонки достались его товарищам по команде. Вторая позиция - у Айрата Мардеева (отставание 3 мин. 23 сек). Замкнул тройку призеров Антон Шибалов (отставание - 8 мин. 22 сек).

В общем зачете лидирует Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-Мастер" - 29 ч.12 мин. 10 сек. Антон Шибалов удерживает второе место с отставанием на 45 мин. 56 сек. Третья позиция - за еще одним представителем российской дружины Айратом Мардеевым (отставание 1 ч. 05 мин. 6 сек.). Белорусский экипаж Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто" идет шестым (отставание 1 ч. 46 мин. 30 сек.).

Тем временем выступление лидера команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича на ралли "Дакар-2021" закончилось досрочно. Столкнувшись с серьезной поломкой, экипаж белоруса смог починить автомобиль и доехать до финиша этапа в отведенное контрольное время, правда, потеряв все шансы на борьбу за подиум. А на пятом этапе ралли-рейда Сергея Вязовича подстерегла неприятность с коробкой передач. Второй раз устранить неисправность в боевых условиях не удалось.

"Дакар-2021" проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Ралли-рейд стартовал и завершится в Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.-0-