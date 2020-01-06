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06 января 2020, 16:23

Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" занял первое место на этапе ралли "Дакар"

Сергей Вязович. Фото из архива
Сергей Вязович. Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" во главе с Сергеем Вязовичем занял первое место на втором этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экипаж Сергея Вязовича преодолел дистанцию в 367 км за 3 часа 47 мин. 44 сек. Вторым стал грузовик российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (отставание 1 мин. 46 сек.). Третье место занял экипаж его товарища по команде Андрея Каргинова (отставание 2 мин. 7 сек.).

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-

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