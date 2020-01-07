Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на третьем этапе ралли "Дакар"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" во главе с Сергеем Вязовичем занял второе место на третьем этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский МАЗ отстал от победителя третьего этапа на 4 мин. 54 сек. Первое место занял российский экипаж "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова, который преодолел участок в 427 км за 3 ч. 59 мин. 15 сек. На третьей позиции расположился его партнер по команде Антон Шибалов (отставание 11 мин. 13 сек.).

В общем зачете грузовиков лидирует белорус Сергей Вязович.

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-