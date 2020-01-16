Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал пятым на 11-м этапе "Дакара", оставшись на 3-м месте общего зачета

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял пятое место на 11-м этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капотный МАЗ Сергея Вязовича проиграл лидеру гонки 12 мин. 14 сек. Первым пришел к финишу грузовик российского "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова, который проехал 379 км за 4 ч. 44 мин. 51 сек. На второй и третьей позиции разместились экипажи его товарищей по команде Дмитрия Сотникова (отставание 1 мин. 27 сек.) и Антона Шибалова (отставание 3 мин. 25 сек.).

Фото организаторов ралли

16 января 2020 года

Этап 11

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 4:44.51

2. Дмитрий Сотников (Россия, "КАМАЗ") +1.27

3. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +3.25...

Положение после этапа 11

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 45:04.55

2. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +39.33

3. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +1:52.14...

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-