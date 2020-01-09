Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал 4-м на пятом этапе "Дакара", опустившись на 3-е место в общем зачете

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял 4-е место на пятом этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский экипаж отстал от лидера гонки на 16 мин. 30 сек.

Первым стал экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, преодолевший дистанцию в 353 км за 4 часа 12 мин. 4 сек. На второй позиции разместились его товарищи по команде под руководством Антона Шибалова (отставание 3 мин. 6 сек.). Третьим финишировали также представители российской команды под управлением Андрея Каргинова (отставание 3 мин. 15 сек.).

В общем зачете грузовиков экипаж Сергея Вязовича располагается на третьей позиции (отставание 23 мин. 58 сек.). Лидирует экипаж российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова (20 часов 10 мин. 2 сек.). На втором месте находится экипаж его партнера по команде Антона Шибалова (отставание 14 мин. 53 сек.).

Ралли Дакар

9 января 2019 года

Этап 5

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, "КАМАЗ") - 4:12.04

2. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") - +3.06

3. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") - +3.15

4. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") - +16.30...

10. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") - +46.45...

12. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") - +49.51...

Положение после этапа 5

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") - 20:10.02

2. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") - +14.53

3. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") - +23.58...

10. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") - +3:05.44

11. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") - +3:07.44...

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-

Фото организаторов ралли