Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял пятое место на седьмом этапе "Дакара"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял пятое место на седьмом этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский "МАЗ" проиграл лидеру гонки 9 мин. 36 сек. Первым финишировал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под управлением Андрея Каргинова, который преодолел 546 км за 5 часов 1 мин. 2 сек. Второе место занял экипаж его товарища по команде Дмитрия Сотникова (отставание 3 сек.). Третьим стал также российский грузовик под управлением Антона Шибалова (отставание 2 мин. 5 сек.).

В общем зачете грузовиков белорус Сергей Вязович по-прежнему располагается на третьей позиции (отставание 46 мин. 39 сек.). Лидирует экипаж российского "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова (30 часов 6 мин. 45 сек.). На втором месте находится его партнер по команде Антон Шибалов (отставание 21 мин. 12 сек.).

Восьмой этап ралли-заезда пройдет в окрестностях города Вади-ад-Давасир. Спецучасток длиной 477 километров проляжет вдоль гор и каньонов, а по пути гонщиков ожидают испытания из дюн и диковинные красоты, вроде черных камней на белом фоне пустыни.

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-