Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на "Дакаре-2020"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации грузовиков на ралли "Дакар-2020", которое завершилось сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский "МАЗ" уступил лидеру гонки 2 часа 4 мин. 42 сек. Победителем стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова, преодолевшего 12 этапов ралли-рейда за 46 часов 33 мин. 36 сек. Второе место досталось экипажу его товарища по команде Антона Шибалова (отставание 42 мин. 26 сек.).

Белорусский экипаж Алексея Вишневского в общем зачете занял восьмую позицию. Грузовик его товарища по команде Александра Василевского финишировал 12-м.

17 января 2020 года

Этап 12

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 1:28.41

2. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +2.01

3. Эдуард Николаев (Россия, "КАМАЗ") +2.07...

7. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") – +3.28...

17. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") – +12.28...

Итоговое положение

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 45:33.36

2. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +42.26

3. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +2:04.42...

8. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +5:24.30...

12. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +6:52.48...

Общая протяженность заключительного, 12-го спецучастка, составила 167 км. Автомобиль под управлением россиянина Андрея Каргинова на этом этапе стал первым, преодолев дистанцию за 1 час 28 мин. 41 сек. Вторым финишировал экипаж Алексея Вишневского на МАЗе (отставание 2 мин. 1 сек.). Третью позицию занял экипаж "КАМАЗ-мастера" под руководством Эдуарда Николаева (отставание 2 мин. 7 сек.).

"Дакар" впервые прошел на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков).-0-