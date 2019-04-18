Экипаж Сергея Вязовича вышел в лидеры зачета грузовиков ралли-рейда в Марокко

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича вышел в лидеры грузовиков ралли-рейда Morocco Desert Challenge, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

На пятом этапе гонщики преодолели зыбучие пески и первые крупные дюны.

Белорус Сергей Вязович шел первым большую часть заезда, но ближе к финишу снизил темп и сместился на второе место. На трассе он провел 4 часа 45 мин, отстав от победителя заезда - атлета из Нидерландов Герта Хузинка на Renault - всего на минуту. В общем зачете грузовиков капотный МАЗ по итогам пяти этапов занимает первую позицию.

"Наконец, пошли настоящие пески. Мы ждали этого дня и сразу же начали атаковать. Рванули вперед, сделав большой гандикап по времени. А во второй половине заезда сбавили темп, чтобы не рисковать и спокойно занять первое место в генеральной классификации. Проблем с техникой при этом не возникало", - рассказал глава команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Белорус Алексей Вишневский прошел пятый этап также на высокой скорости, финишировав четвертым. Его время - 4 часа 48 мин, а отставание составило почти 5 мин от лидера. В зачете грузовиков его экипаж поднялся на седьмое место, от лучшего результата его отделяют 47 мин.

"Этап оказался непростым: были пески, дюны, а еще много кочек, выбоин и камней. Мы стартовали 45-ми, так что пришлось ехать в пыли и догонять джипы, багги и грузовики. Пройти в пыли очень сложно. Один джип вообще уперся и не давал себя обогнать - гнали его несколько десятков километров. В целом гонка интересная. В Марокко достаточно жарко, однако кондиционер хорошо справляется", - отметил пилот Алексей Вишневский.

Протяженность шестого спецучастка составит 324 км. Организаторы подготовили гонщикам пески, дюны и каньоны.

Ралли-рейд Morocco Desert Challenge проходит в Марокко 12-20 апреля. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.-0-