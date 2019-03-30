Экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр откроется 1 апреля в Минске

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие Международного экипировочного и аккредитационного центра II Европейских игр состоится 1 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
Центр расположится в легкоатлетическом манеже БГУФК. "Планируется, что здесь пройдут аккредитацию более 40 из планируемых 60 тыс. аккредитуемых на игры лиц: волонтеры, международные и национальные судьи, персонал спортивных объектов, подрядных и контрактных организаций, обеспечивающих проведение соревнований. Здесь же различные клиентские группы игр, включая волонтеров, международных и национальных судей, смогут получить необходимую экипировку", - рассказали в пресс-службе.
Первым процедуру аккредитации в Международном экипировочном и аккредитационном центре пройдет талисман II Европейских игр 2019 года - лисенок Лесик.-0-
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