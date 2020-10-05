Эквадорец Джонатан Кайседо выиграл третий этап веломногодневки "Джиро д'Италия"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эквадорский велогонщик Джонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап многодневной велогонки "Джиро д'Италия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Данный этап многодневки многие специалисты называют ключевым на первой неделе Гранд-тура. Тем ценнее достижение Джонатана Кайседо, преодолевшего дистанцию в 150 км за 4 часа 2 мин. 33 сек.

Второе место занял итальянец Джованни Висконти из дружины Vini Zabu-KTM, отставший от победителя на 21 секунду. Третьим финишировал бельгиец Харм Ванхауке из Lotto Soudal с отставанием в 30 секунд.

В генеральной классификации после данной гонки, завершившейся на Этне, право надеть розовую майку лидера получил португалец Жоау Алмейда из велокоманды Deceuninck-Quickstep, общее время которого 7 часов 44 мин. 25 сек. Столько же у сегодняшнего победителя из Эквадора. Идущий пока на третьем месте Пельо Бильбао из Bahrain-McLaren уступает им 37 секунд.

В командном зачете лидирует Deceuninck-Quick-Step - 12 часов 12 мин. 5 сек. В зачете молодых гонщиков первое место пока занимает бельгиец Харм Ванхауке.-0-