Эквадорец Ричард Карапас выиграл олимпийское золото в групповой шоссейной велогонке

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Велосипедисты разыграли первые награды на токийской Олимпиаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Победителем мужской групповой гонки стал эквадорский спортсмен Ричард Карапас, преодолевший 234 км за 6 часов 05 мин. 26 сек. Серебряную медаль завоевал бельгиец Ваут ван Арт, бронзу выиграл словенский велогонщик Тадей Погачар.

Единственный представитель Беларуси в этой номинации Александр Рябушенко занял 66-е итоговое место, отстав от победителя на 11 мин.

Завтра пройдет женская групповая гонка на 137 км, в которой примет участие белорусская велосипедистка Елена Омелюсик.

Всего на Олимпиаде в Токио велосипедисты разыгрывают 22 комплекта наград: 4 - на шоссе, 12 - на треке, 4 - в маунтинбайке, 2 - в BMX.-0-