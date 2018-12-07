Елена Скрипель переизбрана на пост председателя Белорусской ассоциации гимнастики

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации гимнастики. На пост председателя этой спортивной организации переизбрана Елена Скрипель, сообщили БЕЛТА в БАГ.
Тренеры и атлеты ассоциации подвели итоги последних лет работы и обсудили, в каком направлении двигаться в развитии гимнастических видов спорта. Елена Скрипель была избрана единогласно. Впервые она возглавила БАГ в 2014 году.
За последние годы значительно улучшилась спортивная база для занятий гимнастическими видами. В марте текущего года открылся Дворец художественной гимнастики, в ближайшее время в Витебске будет введен в строй Дворец по прыжкам на батуте. К 2020 году в Минске планируется построить новое здание Белорусской ассоциации гимнастики.
Конференцию в НОК, а также мероприятия, посвященные 25-летию Белорусской ассоциации гимнастики, посетили президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, вице-президент Международной федерации гимнастики, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким.-0-
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