Елена Скрипель переизбрана на пост председателя Белорусской ассоциации гимнастики

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации гимнастики. На пост председателя этой спортивной организации переизбрана Елена Скрипель, сообщили БЕЛТА в БАГ.

Тренеры и атлеты ассоциации подвели итоги последних лет работы и обсудили, в каком направлении двигаться в развитии гимнастических видов спорта. Елена Скрипель была избрана единогласно. Впервые она возглавила БАГ в 2014 году.

За последние годы значительно улучшилась спортивная база для занятий гимнастическими видами. В марте текущего года открылся Дворец художественной гимнастики, в ближайшее время в Витебске будет введен в строй Дворец по прыжкам на батуте. К 2020 году в Минске планируется построить новое здание Белорусской ассоциации гимнастики.

Конференцию в НОК, а также мероприятия, посвященные 25-летию Белорусской ассоциации гимнастики, посетили президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, вице-президент Международной федерации гимнастики, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким.-0-

Фото НОК Беларуси