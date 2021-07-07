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07 июля 2021, 14:06

Елена Вайцеховская: Перед Олимпиадой спортсменам на все плевать, кроме себя. И это правильно!

Елена Вайцеховская
Елена Вайцеховская

Организаторы Олимпийски игр в Токио с аккуратным оптимизмом обещают обеспечить на соревнованиях безопасные условия для атлетов и болельщиков. Хотя и не исключают того, что в случае вспышки коронавируса Игры могут пройти вообще без зрителей на трибунах. Однако не только ковид будоражит спортсменов, тренеров и болельщиков. Политики все чаще подвергают испытанию тех, кто долгие годы готовится к главным стартам в своей жизни. Нужен ли миру такой спорт? Или Олимпиады окончательно изжили себя, а пандемия только показала всю глубину этого тупика? Корреспонденты газеты "7 Дней" поговорили с известной российской спортивной журналисткой, писательницей, олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, заслуженным мастером спорта Еленой Вайцеховской.

– Согласны с тем, что Олимпийские игры – большой праздник?

– Только для тех, кто не борется за медали. Для тех, кто хочет победить, это самое страшное испытание в жизни. Ты предельно сконцентрирован, чувства обострены, с тебя словно содрали кожу. И очень восприимчив ко всему. И в то же время от всего отключен, будто под стеклянным колпаком. Стоит только психологически выйти за пределы этого стеклянного колпака, как тут же на тебя свалится столько всего, что сгоришь. Заставить себя находиться в коконе своей собственной концентрации, не расплескать энергию до начала борьбы, выдержать соревнования да еще и выиграть их, – то, ради чего существуют Олимпийские игры. И ради чего человечество их смотрит.

– Потеряет ли Олимпиада от вынужденных ограничений: маски, тесты, социальная дистанция, почти без зрителей?

– Принято считать, что да. Но я придерживаюсь другого мнения. Очевидно, что Олимпиады стали делаться под телевизионную картинку. Первый раз я об этом задумалась, когда сидела на трибуне во время открытия Игр в Сочи. Поскольку обещали нечто грандиозное, решила пойти на стадион. И сильно разочаровалась: происходящее на сцене было невнятно, незрелищно, даже занудно... Всю церемонию не могла отделаться от желания уйти. А потом послушала отзывы тех, кто смотрел это открытие по телевизору. Они были в восторге! Я замечаю, что сейчас многие мероприятия, не только спортивные, выстраивают исключительно под телеформат.

– В мае во время чемпионата мира по хоккею мэр Риги вместе с министром иностранных дел показательно сняли государственный флаг Беларуси. Как вы считаете, международные соревнования уже неразрывно связаны с политикой?

– Заметьте, мэр Риги принял такое решение именно в дни чемпионата мира по хоккею. Если бы он сделал это неделей раньше, скандальчик получился бы местечковый. А политики устроены примерно одинаково. Они считают, что любое звучание их имен в прессе – большой успех. Так что мэр Риги добился желаемого, наверное. О нем узнали. С моей точки зрения, подобные игрища недопустимы. Если мы не хотим, чтобы спорт загнулся окончательно и бесповоротно, международные спортивные федерации должны занять очень жесткую позицию. И правила установить тоже жесткие: если политическое руководство страны позволяет себе подобное, к ним необходимо применять санкции. Возможно, не проводить там спортивные соревнования или что-то другое… Не знаю… Но санкции обязательно должны быть. Надо ставить таких людей на место. Не потому, что они правы или не правы, а потому что спорт – не место для выяснения подобных отношений.

– В связи с тем, что Запад закрыл для нашей BELAVIA воздушное пространство, проблема перелетов остро встала перед белорусскими спортсменами. С ней уже столкнулись волейболистки и боксеры. Как это отражается на моральном духе спортсменов?

– Могу только посочувствовать белорусским спортсменам. Они не по своей воле стали заложниками ситуации. Идут какие-то политические игрища, которые бьют по жизни всех людей в республике, а по спорту особенно сильно. Это очень тяжело, когда от тебя ничего не зависит, когда то, чем занимался всю жизнь, оказывается под ударом по чужой вине – просто потому, что так сложилось.

– Как российские спортсмены относятся к тому, что придется выступать на летних Играх без гимна и флага?

– Им сейчас, простите за цинизм, глубоко плевать – с флагом или без, сколько допинг-тестов придется сдавать. Потому что многолетняя практика показывает: если человек, который собирается бороться за медаль, начинает думать о чем-то другом, то ничего он не выиграет. Нынешний финишный отрезок перед Олимпийскими играми – это, возможно, проявление махрового эгоизма всех спортсменов. Все их поведение показывает, что им, действительно, глубоко безразлично все, кроме себя, собственной подготовки и собственного результата. И это правильно. Все, кому предстоит выступать в Токио, будут драться что есть сил. Потому что большинство спортсменов так устроены: чем больше сложностей на пути, тем больше сил они прикладывают к их преодолению.

Елена ЕЛОВИК, газета "7 Дней"

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