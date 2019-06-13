Эстафету огня II Европейских игр встретили в "Борисов-Арене"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион "Борисов-Арены" сегодня утром принял эстафету огня "Пламя мира" II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эстафета прибыла на стадион в 10.00. Факелоносцами стали главный тренер БАТЭ Алексей Бага, экс-полузащитник БАТЭ Александр Глеб, полузащитник "Торпедо-БелАЗ" Андрей Хачатурян и шоумен Вадим Галыгин, которые по завершении церемонии провели мастер-класс для юных футболистов.

Вадим Галыгин

Александр Глеб и Вадим Галыгин

Андрей Хачатурян

Алексей Бага

Далее "Пламя мира" продолжит свой путь в Жодино.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В Беларуси эстафета огня побывала в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.-0-

Фото дирекции II Европейских игр