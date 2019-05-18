Эстафету "Пламя мира" встретили в Гродно

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начала свой путь по Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Регион принял эстафету от Брестской области. Первым объектом, который посетил огонь II Европейских игр, стало ОАО "Гродно Азот". Пламя проследовало по территории предприятия, затем факел был поднят на одну из башен завода высотой более 130 м.

Основной площадкой для торжественных мероприятий стала сцена на площади Ленина в центре Гродно. Гостей и участников ждала насыщенная концертная программа с участием гродненских и приглашенных звезд.

Было и немало сюрпризов. Известнейший уроженец Гродно, баскетболист Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принес сборной СССР золото Олимпийских игр 1972 года. В роли Александра Белова выступил один из молодых гродненских игроков.

Иван Едешко стал первым факелоносцем эстафеты по улицам Гродно. "Очень приятно участвовать в эстафете в родном городе. Всегда приезжаю сюда с душевным подъемом, с удовольствием общаюсь с детьми и школьниками. Считаю, что потенциал II Европейских игр необходимо максимально использовать для продвижения спорта, здорового образа жизни", - отметил прославленный баскетболист.

/Будет дополнено/.-0-