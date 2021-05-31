Этап чемпионата Беларуси по эндуро соберет мотоспортсменов в Полоцком районе

31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе 4-6 июня пройдет II этап чемпионата Беларуси в дисциплине эндуро (Enduro4seasons), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мотоциклетных соревнованиях планируют принять участие более 180 гонщиков из Беларуси и России в классах Open hobby, В1, В2, В3 и Pro. Этап чемпионата организуют в районе деревень Экимань и Азино, озер Белое, Завелье, Званое и Черное. В пятницу, 4 июня, пройдет пролог нескольких классов мототехники в районе Экимани, 5 и 6 июня по обозначенному маршруту состоятся финальные заезды.

Трасса будет сочетать подъемы, спуски, камни, бревна, песчаные участки, естественные и искусственные препятствия. Перед выходом на старт мотоциклы проверят на технические требования.

Соревнования проводят по инициативе Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта.

Эндуро - дисциплина мотоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересеченной местности с соблюдением заданного графика движения на большие расстояния. К технике предъявляются более широкие требования, чтобы гонщики имели возможность справляться с разнообразными дорожными условиями. Например, у мотоциклов большое переднее колесо и широкий руль, которые позволяют легче контролировать транспортное средство на участках со сложным рельефом, спицованные колеса, которые могут выдерживать значительные деформации при сильных ударах, высокое крепление переднего грязевого щитка, развитые грунтозацепы протектора шин.-0-