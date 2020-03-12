Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене отменен, соревнования в Контиолахти пройдут без зрителей

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене отменен из-за коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА. Гонки должны были пройти с 20 по 22 марта, однако власти Осло, районом которого является Холменколлен, приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира. Таким образом, этап в финском Контиолахти, станет последним соревнованием уходящего зимнего сезона Кубка мира. При этом, все гонки пройдут без зрителей. Ранее были отменены либо перенесены на более поздний срок квалификационные старты по академической гребле, дзюдо и борьбе, чемпионат мира по фигурному катанию, матчи ряда европейских чемпионатов по футболу.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!