Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отложен

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах, который должен был состояться в марте в Дохе, отложен. Такая информация размещена на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает БЕЛТА.

Причина - ситуация в области здравоохранения. Пока вопрос о новом месте проведения турнира не ставится. Сообщается, что новые сроки этапа КМ в столице Катара будут объявлены позже.

Соревнования изначально были намечены на 10-13 марта 2021 года. Они планировались как квалификационные к летним Олимпийским играм в Токио.

Олимпиада в столице Японии должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент установлены новые даты - с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-