Этапы Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдут без зрителей

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый и второй этапы Кубка мира по биатлону, которые примет Контиолахти (Финляндия), пройдут без зрителей на трибунах. Такая информация содержится на официальной странице Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Ранее планировалось, что болельщики смогут наблюдать гонки стреляющих лыжников воочию.

"Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, что соревнования Кубка мира пройдут без зрителей", - говорится в сообщении IBU.

Ранее норвежское издание NRK со ссылкой на свои источники в IBU сообщило, что у 15 человек из 700 прибывших в Финляндию для участия в состязаниях тесты на коронавирус дали положительный результат. Двое из них являются спортсменами.

Напомним, что первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет с 28 по 29 ноября, второй - c 3 по 6 декабря.-0-