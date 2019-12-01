Евгений Королек стал 13-м на этапе КМ по велоспорту на треке в Гонконге

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек занял 13-е место в дисциплине скрэтч на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, завершившемся в Гонконге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Возглавил тройку призеров голландец Рой Эфтинг. Серебряная медаль досталась Христосу Воликакису из Греции. Бронзовая медаль на счету Корбина Стронга из Новой Зеландии.

Гонконг принимал третий в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В программу соревнований, длившихся с 29 ноября по 1 декабря, входили такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам. Как и на аналогичных состязаниях в Минске и Глазго, в Гонконге разыгрывались медали и очки в олимпийский рейтинг. Следующие три этапа Кубка мира примут новозеландский Кембридж (6-8 декабря), австралийский Брисбен (13-15 декабря) и канадский Милтон (24-26 января 2020 года).-0-